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03.06.2016 «Тогда я понял, что III рейх распадётся»: выбор для школьников Калининграда Политика Калининградцы познакомились с трагической судьбой кёнигсбергского писателя Эрнста Вихерта, сосланного нацистами в Бухенвальд 1 / 4 Иллюстрация: lodz.pl: Эрнст Вихерт , ...





03.06.2016 Калининградские архивисты нашли в Казахстане сына героя-военнопленного Общество Более 70 лет стрелок-радист Андрей Круглов официально считался «пропавшим без вести» Иллюстрация: gako.name Андрей Круглов в фашистском плену , «У нас хорошая новость. Пятилетние поиски родственников военнопленного Андрея Круглова, наконец-то, увенчались успехом. Мы искали их в Нижегородской области — на Родине Андрея Мартемьяновича, а, оказалось, нужно было искать в Республике Казахстан, где с 1941 года проживает его сын», — сообщили в архиве.