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Последние новости Калининграда

03.06.2016  «Тогда я понял, что III рейх распадётся»: выбор для школьников Калининграда

 Политика Калининградцы познакомились с трагической судьбой кёнигсбергского писателя Эрнста Вихерта, сосланного нацистами в Бухенвальд   1 / 4     Эрнст Вихерт Иллюстрация: lodz.pl:  Эрнст Вихерт  ,  ...



03.06.2016  Калининградские архивисты нашли в Казахстане сына героя-военнопленного

 Общество Более 70 лет стрелок-радист Андрей Круглов официально считался «пропавшим без вести»   Андрей Круглов в фашистском плену Иллюстрация: gako.name  Андрей Круглов в фашистском плену  ,  «У нас хорошая новость. Пятилетние поиски родственников военнопленного Андрея Круглова, наконец-то, увенчались успехом. Мы искали их в Нижегородской области — на Родине Андрея Мартемьяновича, а, оказалось, нужно было искать в Республике Казахстан, где с 1941 года проживает его сын», — сообщили в архиве.



03.06.2016  Представительство МИД России в Калининграде выступило в защиту немецких НКО

 Политика По мнению диппредставительства, калининградские СМИ заигрались в шпиономанию, «которая несовместима с российским взглядом на двухсторонние российско-германские отношения»   Руководитель представительства МИД РФ в Калининграде Павел Мамонтов Иллюстрация: kaliningrad.mid.ru  Руководитель представительства МИД РФ в Калининграде Павел Мамонтов  ,  «В связи с проверками германских НКО региональным управлением Минюста в ряде калининградских СМИ (включая местные интернет-ресурсы) в апреле — мае 2016 г. появились заметки провокационного толка, которые на фоне анализа результатов проверок позволяют себе публиковать оскорбительную и лживую информацию», — говорится в коммюнике.

Афиша Калининграда на 30.01.2017

     
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