Общество Более 70 лет стрелок-радист Андрей Круглов официально считался «пропавшим без вести» Иллюстрация: gako.name Андрей Круглов в фашистском плену , «У нас хорошая новость. Пятилетние поиски родственников военнопленного Андрея Круглова, наконец-то, увенчались успехом. Мы искали их в Нижегородской области — на Родине Андрея Мартемьяновича, а, оказалось, нужно было искать в Республике Казахстан, где с 1941 года проживает его сын», — сообщили в архиве.
Политика По мнению диппредставительства, калининградские СМИ заигрались в шпиономанию, «которая несовместима с российским взглядом на двухсторонние российско-германские отношения» Иллюстрация: kaliningrad.mid.ru Руководитель представительства МИД РФ в Калининграде Павел Мамонтов , «В связи с проверками германских НКО региональным управлением Минюста в ряде калининградских СМИ (включая местные интернет-ресурсы) в апреле — мае 2016 г. появились заметки провокационного толка, которые на фоне анализа результатов проверок позволяют себе публиковать оскорбительную и лживую информацию», — говорится в коммюнике.